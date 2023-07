Derby azzurro interrotto 

Londra. I continui scrosci di pioggia hanno sabotato il programma della seconda giornata dei Championships, consentendo solo un'ora di gioco sui campi all'aperto, ma protetto dal tetto del Court n.1, il n. 1 al mondo Carlos Alcaraz ha comunque superato di slancio il primo turno di Wimbledon. Giornata di match interrotti, cancellati e rinviati a Londra dove, dopo un giugno di caldo da record, il maltempo sembra voler presentare il conto. Ieri pomeriggio si è giocato solo sul Centrale e sul Campo n.1, grazie alla copertura. Nell’attesissimo derby tra Sonego e Berrettini hanno dominato i servizi e il primo set si è chiuso 7-5 al tie-break per il torinese, prima dell’interruzione.

Alcaraz sicuro

Tra i pochi match conclusi, oltre al successo di Cameron Norrie su Tomas Machac, quello di Alcaraz sul francese Jeremy Chardy, all’ultimo match in carriera. Il n.1 del seeding non si concede distrazioni, archiviando la pratica in tre comodi set (6-0 6-2 7-5). Prestazione senza sbavature che legittima le rinnovate ambizioni dello spagnolo, determinato a migliorare gli ottavi di finale raggiunti nel 2022. «È meraviglioso giocare qui, ho grandi ricordi degli anni passati», la soddisfazione di Alcaraz. «Sono fortunato e orgoglioso di poter contare su così tanti tifosi, non solo in Spagna. Il match? Sono partito meglio, ma nel terzo set Jeremy ha trovato il ritmo e ho avuto qualche difficoltà. Mi piacciono gli scambi lunghi, penso che la partita sia anche cresciuta di livello, molto equilibrata».

Royal box per Roger

Rientrato nello spogliatoio, però, il pensiero del 20enne di El Palmar non è andato al suo prossimo avversario, ma all'ospite d'onore del Royal Box. «Dopo la partita stavo controllando i social e ho visto che Roger Federer era qui. Mi sono sentito un po' geloso, perché onestamente avrei voluto che Roger vedesse un mio incontro. Vorrei parlarci un po' insieme, sarebbe fantastico. Spero di rivederlo in giro». Appuntamento rimandato: questa volta Federer, ospite della Principessa del Galles Kate, si è limitato a una comparsata sul Centre Court, dove ha ricevuto un'accoglienza da brividi: elegantissimo nel suo abito color beige di sartoria, il campione svizzero si è quasi commosso durante il minuto di standing ovation. Prima di assistere al netto successo di un suo ex avversario, Andy Murray sulla wild card britannica Ryan Peninston (6-3 6-0 6-1). Più complicato del previsto, nel tabellone femminile, il debutto della numero 3 e campionessa uscente Elena Rybakina, costretta al terzo set dalla statunitense Shelby Rogers: 4-6 6-1 6-2. Bene anche la numero 2 Aryna Sabalenka (6-3, 6-1 a Panna Udvardy).

