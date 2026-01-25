derby azzurro all’alba 

Quando, più o meno alle 8 italiane, Luciano Darderi e Jannik Sinner scenderanno in campo per la sfida tutta italiana degli ottavi di finale, sapranno già se sarà possibile, per uno di loro, anche una semifinale tutta italiana. Perché Lorenzo Musetti (che rischiava di diventare numero 3 del mondo) avrà già giocato la sua complicata partita contro l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero 9 degli Australian Open. E, prima di mettersi a tavola per il pranzo, gli italiani sapranno quale tra gli azzurri a Melbourne (uno di sicuro) potrà giocare i quarti del primo slam stagionale.

Jannik e Luciano

Quello contro Luciano Darderi - che lunedì prossimo salirà almeno al numero 23 della classifica ma vincendo oggi potrebbe entrare per la prima volta nella top 20 Atp - sarà il diciottesimo confronto tra Jannik Sinner e un connazionale a livello Atp, il primo con l’italo-argentino. Come è noto, il bilancio è sbalorditivo: 17-0. In realtà una sconfitta (precedente) c’è ed quella nelle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati che (in epoca Covid) si giocò a New York il 20 agosto: vinse Salvatore Caruso per 5-7, 6-4, 6-2 sull’allora diciannovenne altoatesino che si affacciava nella Top 50. Darderi arriva dalla vittoria in 4 set sul russo Karen Khachanov e non sarà un cliente facile. Chi vince, dovrà vedersela con uno tra il norvegese Casper Ruud (13 Atp) e l’arrembante americano Ben Shelton (7).

Alcaraz di slancio

Nella parte bassa del tabellone c’è già un qualificato per i quarti ed è il 39enne e dieci volte campione a Melbourne, Novak Djokovic. Il serbo ha beneficiato del ritiro del ceco Jakub Mensik e oggi non scenderà in campo, attendendo il vincitore del match tra Musetti e Fritz. Definiti ieri, invece, i quarti di finale della parte alta, quella capeggiata dalla testa di serie numero 1, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha superato di slancio l’ostacolo rappresentato dall’americano Tommy Paul, battuto in tre set e poco più di due ore e mezza di gioco: 7-6(6), 6-4, 7-5. Lo attende il confronto con la sesta testa di serie, il favorito locale Alex De Minaur. L’australiano ha superato brillantemente un avversario tutt’altro che banale, l’indecifrabile russo-kazako Alexander Bublik, per 6-4, 6-1, 6-1.

Zverev ci riprova

In lacrime un anno fa dopo essere stato battuto in finale da Jannik Sinner, un altro Alexander di origine russa, il tedesco Zverev, ha ripreso la scalata, arrampicandosi nei quarti grazie alla netta vittoria sul migliore dei Cerundolo, Francisco (21 Atp). L’argentino si è arreso dopo due ore e un quarto: 6-2, 6-4, 6-4. Adesso per “Sascha” c’è l’emergente americano Learner Tien (29), che ha impartito una lezione al finalista del 2024, il russo-russo Daniil Medvedev, ex numero 1 e oggi 12 del mondo. Il punteggio dice 6-4, 6-0, 6-3 nei cento minuti di match.

Il settore femminile

Il tabellone di singolare delle donne, prosegue la corsa soltanto di una delle due ragazzine terribili (e compagne di doppio) nordamericane. La statunitense Iva Jovic, dopo Jasmine Paolini ha superato come un rullo compressore anche Yulia Putintseva: 6-0, 6-1 in 54’ minuti. Per capire quanto vale attende la sfida con la bielorussa Aryna SDabalenca, che ha battuto la 19enne canadese Victoria Mboko per 6-1, 7-6. L’altro quarto sarà tra l’altra americana Coco Gauff (6-1, 3-6, 6-3 alla ceca Karolina Muchova) e l’ucraina Elina Svitolina (6-2, 6-4 alla russa Mirra Andreeva). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA