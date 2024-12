Derby all’ussana l’elmas si arrende 

Il derby è della San Sebastiano Ussana. Nella decima giornata di Serie B torna a sorridere la squadra di Calabretta, che batte 4-2 l’Elmas nella sfida tra sarde del girone E. Non ha giocato il Quartu per il turno di riposo ma che resta secondo. Nel girone A la Jasnagora ha pareggiato 1-1 contro il Centallo, mentre l’Alghero ha perso per 8-3 con il Cardano ‘91. Weekend di riposo per il Monastir, che aveva anticipato di una settimana la trasferta contro il Domus Bresso, perdendo per 5-3.

La gara

A Elmas c’erano in palio punti pesanti per la salvezza. Alla fine è stata la San Sebastiano Ussana a spuntarla dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Alex Piras, che firma il raddoppio nella ripresa. L’Elmas accorcia con la punizione di Dulcis. Poco dopo i padroni di casa perdono Scano, espulso per doppia ammonizione sul fallo che concede il rigore del 3-1 trasformato da un implacabile Piras. Mario Mura rischia il portiere di movimento per rientrare in gara trovando il 3-2 con Meloni. A tre secondi dalla sirena chiude i conti Loddo, che approfitta della porta sguarnita per segnare il 4-2 dalla propria area. Per l’Ussana sono tre punti fondamentali per abbandonare il fondo della classifica del girone E.

Girone A

L’Alghero resta invece ultimo nel girone A dopo l’8-3 in trasferta contro il Cardano ‘91. Oltre a un autogol, sono andati a segno Moreira e Fois. In casa contro il Centallo la Jasnagora strappa un buon punto con l’1-1 firmato da Piaz.

