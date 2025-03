Derby all’Atletico, sorpassato il Pirri 

Atletico Cagliari 3

Calcio Pirri 1

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Aramu; Cuccu, Biondi, E. Secci, Bevere; A. Secci (37’ st Farci), Usai (40’ st Pintor), Sanna; Ligas (49’ st Mereu); Tumatis, Pinna (29’ st Caddeo). In panchina Simula, Aime, Atzori, Montisci, Morello. Allenatore Madau.

Calcio Pirri (4-3-3) : Mas. Sanna; Palmas, Meloni, Cogoni, Cabiddu; V. Loi (36’ st Ambu), Corda, Pandori; Porru, Mastromarino (23’ st Manconi), Maganuco (36’ st Mar. Sanna). In panchina Grosso, Civile, F. Loi, Bellanza, Nicola. Allenatore Busanca.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 18’ Cogoni; st 1’ E. Secci, 20’ Usai (r), 26’ Tumatis.

Note : ammoniti Ligas, Mas. Sanna, Cuccu, Mastromarino, Farci. Recupero 2’ pt - 5’ st.

Al Brugnera ritrova la vittoria l’Atletico Cagliari, che si impone 3-1 in rimonta sul Pirri. Al 18’ gli ospiti vanno in vantaggio: dalla bandierina Corda scodella per Cogoni che colpisce di testa, la palla sbatte su Aramu ed entra in rete. Al 43’ Sanna respinge un tiro di Bevere da distanza ravvicinata.

Al 1’ della ripresa i padroni di casa trovano il pari: Emanuele Secci realizza di testa su angolo di Usai. Al 20’ l’arbitro assegna all’Atletico un penalty che viene trasformato da Usai. Al 25’ il Pirri ha la chance per pareggiare ma Corda si fa parare un rigore da Aramu. Un minuto dopo arriva il tris: Pinna supera un paio di avversari e serve Tumatis che deposita in rete. Nel finale l’Atletico chiude gli spazi con efficacia. Il tecnico di casa Madau commenta: «Dedichiamo la vittoria al piccolo Leonardo, scomparso qualche giorno fa».

