Derby alla Marcozzi: 4-2 al Norbello 

Il derby col Norbello lo ha vinto la Marcozzi: 4-2 per la squadra cagliaritana che consolida il secondo posto nella serie A1 maschile. Gaston Alto e Galvano hanno tenuto in vita il Norbello, dall’altra parte la doppietta di Rossi e il punto di Chandra hanno indirizzato la partita, decisa nell’ultimo match dall’indiano che ha piegato Cappuccio in tre combattuti set. Il Norbello è tornato in campo ieri nel recupero con il Servigliano, ma ha perso la partita e forse, l’ultimo treno per la salvezza. Sconfitto per 4-2 con punti di Gaston Alto e Marco Cappuccio, battuto al quinto set nell’ultima e decisiva sfida dall’ungherese Szudi. Rallenta il TT Sassari fermato in casa dal Prato, 3-3. Toscani in campo con i russi Skachkov ed Artemenko decisivi nella rimonta. Sassari si era portato sul 3-1 grazie a Ismailov e alla doppietta di Puppo.

Serie A1 Femminile

Vittoria per 4-0 della capolista Norbello sul TT Sassari. Punti di Tan Wenling, Tofant e doppietta di Sikorska. Tre le sassaresi esordio di Laura Alba Pinna (classe 2009). Ieri il Quattro Mori, con molte assenze e con l’esordiente Cerritelli, è stato sconfitto 4-0 a Castelgoffredo.

Serie A2

Vince il Santa Tecla Nulvi che mantiene 3 punti di vantaggio sulla seconda nel girone A. Due punti di Koldas e Costantino Cappuccio, decisivo nell’ultima partita con la rimonta su Bisi, numero 3 d’Italia. Festa promozione rimandata per il Muravera nel girone B. ha perso a Lucca 4-1. Pari interno della Marcozzi, 3-3 con il King Pong Roma, punti di Rosca (2) e Martinalli.