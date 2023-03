Derby al Tc Cagliari vince la squadra B 

Il primo fine settimana di marzo ha visto l'avvio del campionato di Serie C a squadre maschile e femminile, massima competizione regionale. Nel girone 1 maschile, esordio vincente per il Tc Moneta, che batte 5-1 il neopromosso Tc Assemini. Nell'anticipo del sabato, i finalisti 2022 del Tc Cagliari A vengono sgambettati dalla squadra B, fresca di salto di categoria nel derby del circolo di Monte Urpinu. Nella sfida gallurese tra il Tc Arzachena e il neopromosso Tc Tempio, gli smeraldini si impongono per 4-2.

Tre vittorie in trasferta nei tre match che hanno aperto il girone 2 maschile. Tutto facile per Poggio Sport Village e Tc 70 Oristano, che si impongono per 6-0 sui campi, rispettivamente, del Tc Alghero (quarta squadra proveniente dalla D1 2022) e del Quattro Mori Tennis team. Vince 4-2, dopo il 3-1 nei singolari, il Tc A. Novelli a Macomer.

Nel femminile, le campionesse uscenti del Ct Decimomannu pareggiano 2-2 contro il Tc Alghero grazie al doppio conclusivo. Poker vincente del Tc Cagliari contro lo Sporting Ct Quartu. Anche le olbiesi del Tc Terranova chiudono i conti dopo i tre singolari vinti a Ghilarza nel match che metteva subito a confronto le due neopromosse.

RIPRODUZIONE RISERVATA