Derby al Real Madrid, Atletico fuori ai rigori 

Il derby di Madrid sorride al Real, che dopo il 2-1 dell’andata elimina l’Atletico ma solo ai rigori (6-4) dopo aver sofferto. Al 90’ la gara termina 1-0 (gol di Gallagher già al 1’), poi i Colchoneros sfiorano più volte il raddoppio e nella ripresa Vinicius Junior sbaglia il penalty del possibile 1-1. Ai supplementari il risultato non cambia e dagli 11 metri hanno la meglio i campioni uscenti di Ancelotti: decisivi gli errori di Alvarez e Llorente (per i Blancos ha sbagliato Vazquez).

Passa il Borussia Dortmund grazie al successo 2-1 in Francia contro il Lille dopo l’1-1 dell’andata: i tedeschi hanno ribaltato il risultato grazie ai gol di Can e Beier nella ripresa dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato al 5’ da David. I gialloneri sfideranno il Barcellona nei quarti di finale. Si qualificano anche Aston Villa e Arsenal, scontato dopo i risultati dell’andata (vittorie 3-1 e 7-1 in trasferta): le inglesi hanno eliminato Brugge e Psv chiudendo i match 3-0 (doppietta di Asensio, gol di Maatsen) e 2-2 (Zinchenko, Perisic, Rice, Driouech). Nei quarti l’Aston Villa sfiderà il Psg, l’Arsenal il Real.

