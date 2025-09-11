Derby al nord e Ferrini-Nuorese 

Tutto pronto per il fischio d'inizio della stagione 2025-26. Si parte domenica (calcio dì’inizio alle ore 16) con la prima giornata di un campionato che si preannuncia appassionante e pieno di novità.

Il girone, composto da sedici squadre, si presenta profondamente rinnovato. Torna il Lanusei, vincitore del girone A di Promozione, così come il Buddusò, reduce dal successo nel girone B. Completano le novità i ripescaggi di Tortolì e Sant’Elena, oltre al ritorno del Santa Teresa, che dopo diversi anni si riaffaccia nell’Eccellenza prendendo il posto del San Teodoro Porto Rotondo, di cui ha acquisito i diritti sportivi.

Le retrocesse

Presenti anche Ilvamaddalena e Atletico Uri, entrambe retrocesse dalla Serie D e desiderose di riscatto. Le campagne di rafforzamento estive hanno visto l’arrivo di diversi giocatori stranieri che alzano ulteriormente il livello tecnico. Il match clou della prima giornata sarà Ilvamaddalena-Ossese: una super sfida tra i maddalenini, vogliosi di risalita dopo l’amara retrocessione, e l’Ossese, ormai abituata a disputare stagioni da protagonista ma ancora a caccia dell’agognata promozione in Serie D. Sarà un banco di prova importante per capire le reali potenzialità delle due squadre, dopo che gli impegni di Coppa Italia non hanno offerto indicazioni significative.

Il match

Da tenere d’occhio anche l’esordio dell’Atletico Uri, che ospita il Lanusei, una gara tra due formazioni con un passato importante. Il Lanusei, uscito al primo turno di Coppa Italia contro il Villasimius, ha rinnovato ampiamente l'organico dopo la promozione, mentre l’Atletico Uri è ripartito con grande determinazione sotto la guida di Massimiliano Paba, ricostruendo la squadra dopo la dolorosa retrocessione.

In campo

Il programma della prima giornata prevede anche il derby del nord tra Tempio, guidato da mister Giuseppe Cantara, e il Buddusò, oltre allo scontro nord-sud tra Sant’Elena e Santa Teresa di Gallura. Quest’ultima si presenta come una delle pretendenti più attrezzate, con una rosa costruita anche grazie all’apporto di stranieri in ogni reparto.

A Cagliari, la Ferrini ospita la Nuorese, in una gara aperta a ogni risultato. Stesso discorso per Iglesias-Calangianus e Taloro-Villasimius. Il Taloro Gavoi è la squadra con più presenze storiche in Eccellenza, mentre il Villasimius, con il ritorno in panchina di Antonio Prastaro, si presenta totalmente rinnovato.

RIPRODUZIONE RISERVATA