Derby al Cus, resa Pirri 

Calcio Pirri 0

Cus Cagliari 1

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu (35’ st Porceddu), Licciardò, Lai, Meloni, Pandori, Corda, Darboe, Valluzzi (45’ st Sechi), Loi (30’ st Manconi). In panchina Monteverde, Pampaglini, Scano, Pinna, Murgia, Maglione, Porceddu, Sechi, Manconi. Allenatore Busanca.

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Pillitu, Salaris (12’ st N. Asunis), Piroddi, Caddeo (37’ st Congiu), Prefumo, Fiori, D. Asunis (16’ st Puddu), Baldussi, Ligas, Flores, Mastromarino (41’ pt Nepitella). In panchina Fa, Raccomandato, N. Asunis, Nepitella, Puddu, Porcu, Fontana, Soru, Congiu. Allenatore Meloni.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Rete : 34’ pt (r) Ligas.

Note : ammoniti Meloni e Grosso (Calcio Pirri), Fiori, Mastromarino, Salaris, Piroddi, Ligas, Flores, Nepitella (Cus Cagliari).

Un rigore di Gianluca Ligas regala i tre punti al Cus Cagliari nel derby contro il Calcio Pirri. Protagonista anche il portiere ospite Pillitu che in cinque circostanze ha salvato il risultato per gli universitari. Alla squadra di Paolo Busanca resta la prestazione che fa ben sperare per il proseguo.

La cronaca

I padroni di casa si sono schierati col 4-3-3, tridente formato da Darboe, Valluzzi e Loi. Nella ripresa al posto di Loi è entrato Manconi, classe 2008. Il Cus è sceso in campo col 4-2-3-1. Sulle fasce Mastromarino a destra e Asunis sull’altra corsia, in mezzo agli esterni Flores, punta centrale Ligas. In avvio di gara Pillitu prima respinge una conclusione di Valluzzi e sulla ribattuta salva su Darboe. Al 12’ l’estremo di fensore ospite si oppone ad un tiro di Licciardò. Al 34’ su un errore in uscita dei rossoblù, Piroddi riceve palla, entra in area, prende posizione e viene atterrato da Licciardò. Il direttore di gara decreta il rigore che Ligas non sbaglia. Nel secondo tempo, il Pirri chiude gli avversari nella metà campo alla ricerca del pari. Ci provano Valluzzi, Darboe di testa (miracolo di Pillitu), Porceddu su punizione e nuovamente Darboe ma Pillitu è super.

Il risultato non cambia e il Cus festeggia per i tre punti. «Resta il rammarico per la sconfitta», ha detto Busanca a fine gara, «ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

