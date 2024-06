Derby al 2° turno Sinner-Berrettini a Wimbledon? 

LONDRA. L'urna di Wimbledon non sorride a Jannik Sinner, che a Londra si presenta per la prima volta da numero uno al mondo in una prova dello Slam: già al secondo turno, dopo l'esordio col 32enne tedesco Yannick Hanfmann, potrebbe incontrare Matteo Berrettini (l'ungherese Marton Fucsovics) in un derby italiano. Quindi una serie di avversari insidiosi, fino alla possibile semifinale contro Carlos Alcaraz, sorteggiato nella sua stessa parte di tabellone. Nella seconda settimana potrebbero spuntare le incognite Ben Shelton (subito contro Mattia Bellucci) negli ottavi, quindi uno tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Un tabellone non facile, ma che Sinner - appena arrivato sul gradino più alto del ranking - affronterà con rafforzata fiducia per via della vittoria ad Halle. In tabellone c'è anche Novak Djokovic, vincitore sette volte dei Championships, che debutterà contro l'esordiente ceco Vit Kopriva, mmentre il grande favorito dei bookmakers locali, Alcvaraz, è atteso al debutto, lunedì sul Centrale, contro l'estone Lajal. Le prime ansie potrebbero arrivare nei quarti, in caso di match contro Alexander Bublik e lo statunitense Tommy Paul (vincitore settimana scorsa al Queen's).

Gli italiani

Nutrita la pattuglia italiana presente all'All England Club. Nella parte alta, quella di Sinner, è stato sorteggiato Matteo Arnaldi, al primo turno contro l’americano Frances Tiafoe, mentre Lorenzo Sonego trova Mariano Navone (“derby” tra vincitori di Cagliari), e Fabio Fognini se la vedrà con il tedesco Dominik Koepfer. Nella parte bassa del tabellone, Luciano Darderi trova la wild card britannica Jan Choinski, Lorenzo Musetti il francese Constant Lestienne, per Flavio Cobolli c'è il giapponese Rinky Hijikata e per Luca Nardi c'è l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Le italiane

Nel tabellone femminile, occhi puntati sulla favorita, la n. 1 al mondo Iga Swiatek, opposta all'esordio a Sofia Kenin. Jasmine Paolini, testa di serie n° 7, esordirà contro la spagnola Sara Sorribes. Ieri, nel 500 di Eastbourne, ha ceduto alla russa Darja Kasatkina (14 Wta) in tre set: 3-6, 7-5, 6-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA