Derbali riabbraccia la Cos 

Un anno in Lombardia e ora il ritorno a casa. Il difensore centrale Sheb Derbali, classe 2002, torna alla Cos (Serie D), fortissimamente voluto dall’allenatore Francesco Loi e dal ds Sebastian Puddu. Derbali, nato a Como, nazionalità tunisina, scuola Atalanta, è arrivato in Sardegna nel 2021 per approdare al Muravera proprio con Loi in panchina. Poi due anni alla Cos e, la scorsa stagione, il passaggio al Borgosesia nel girone A della Serie D, dove ha collezionato 34 presenze. Cosa che non è sfuggita alla Cos, che ha convinto il ragazzo a tornare a Tertenia. Difensore centrale fortissimo sia con i piedi sia nel gioco aereo, arriva dopo gli acquisti di Donnarumma e Severgnini per comporre una difesa decisamente quadrata e propositiva. Ufficiale anche l’acquisto dell’attaccante Marcos Sartor, classe 1995, la scorsa stagione alla Cynthialbalonga ed ex Arzachena, Latte Dolce, Siena, Torres e Budoni.

Il massimo torneo

In Eccellenza il Tempio inserisce altri tre tasselli: Luca Carboni, proveniente dalla Villacidrese ed ex Arzachena e Uri, Giovanni Bulla, ex San Teodoro Porto Rotondo, e Samuele Saggia, sempre proveniente dal Porto Rotondo ed ex Atletico Olbia e Cagliari. L’Ossese ha annunciato il ritorno del bomber Alessio Virdis dopo un anno al Tempio. Il Monastir conferma Gianluca Riep.Il Calangianus ha ingaggiato Davide Congiunti (classe 2003), proveniente dal Latte Dolce.

Un gradino sotto

In Promozione il Pirri ha confermato il capitano Federico Corda. La Nuorese ha comunicato l’interruzione del rapporto professionale col difensore Andrea Peana. Il Sennori ha tesserato Mauro Florenzano (2000), ex Ploaghe.

In Prima

Colpo del Decimoputzu, che prepara la stagione di Prima categoria. La società ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Christian Cacciuto, 39 anni, da oltre 20 bomber in Sardegna in tutte le categorie nelle quali ha giocato. I gol sono la sua passione, segna e fa segnare ancora con estrema facilità. Da giovane è stato anche all’Ascoli e in tante altre squadre di Serie D, Eccellenza e Promozione tra cui Orrolese, Samassi, Quartu 2000, Città di Selargius e Asseminese.

Roberto Mennella è il nuovo allenatore del Segariu. Il presidente Antonio Vargiu e il direttore sportivo Manuel Ardau seguivano da tempo il mister, ex portiere, con esperienze da allenatore ad Assemini, Seui, Serrenti, Villacidro e Decimoputzu, quest’ultimo portato in Prima categoria e allenato per altri cinque anni con ottimi risultati. Mennella, preparato e dalle tante ambizioni, dopo le tnte offerte da categorie superiori alla fine ha sposato il progetto dei biancorossi. La società e il diesse Ardau puntano ora a rafforzare la squadra.

