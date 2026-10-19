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20 ottobre 2026 alle 00:47

Derattizzazione urgente, lo Scano chiude ancora 

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Le proteste degli studenti hanno raggiunto l’obiettivo. L’istituto Scano-Baccaredda di Via Cesare Cabras chiude di nuovo per far fronte all’ennesima emergenza ratti. Non a caso ieri è stata diffusa una nota degli studenti dove si denunciava la situazione igienico sanitaria della scuola. Una denuncia corredata di video e foto di ratti che circolavano nel cortile dell’istituto.

La situazione che ha obbligato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda (la sede centrale dell’istituto è infatti nel capoluogo) a decretare la chiusura da oggi per la «necessità di effettuare un intervento di derattizzazione».

Proprio qualche settimana fa l’istituto era stato chiuso per disinfestazioni ma i disagi sembrerebbero essere ancora presenti. «All’interno della scuola continuiamo a riscontrare la presenza di ratti ed escrementi nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni», si legge nella nota degli studenti.

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