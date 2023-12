Derattizzazione, scuola chiusa fino a martedì 

Chiusura per la scuola primaria e dell’infanzia in via Verdi a Sestu, da domani fino a martedì. Tutta colpa dei topi che si sono fatti vedere nelle ultime settimane. È stato quindi necessario ordinare la derattizzazione, di cui si occuperà una ditta specializzata. L’ordinanza è stata annunciata dalla sindaca Paola Secci e confermata dalla dirigenza della scuola. L’edificio è composto da due ambienti, la scuola dell’infanzia “Francesca Sanna-Sulis” e la primaria “Ninetta Bartoli”, e dato che si trovano in due aree comunicanti, l’una vicinissima all’altra, non sarebbe comunque possibile svolgere le operazioni solo in una parte dell’edificio. Sarà necessario del tempo per areare la zona, compreso il weekend in cui gli operai non lavoreranno, e durante la derattizzazione nessun soggetto esterno per sicurezza deve essere presente. Terminate le operazioni, la frequenza dei bambini potrà riprendere regolarmente. ( g. l. p. )

