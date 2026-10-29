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Sinnai.
30 ottobre 2026 alle 00:15

Derattizzazione nelle vie Rossini e Istria 

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Nuovo intervento di derattizzazione a Sinnai. I tecnici della “Pro Service-Servizio antinsetti”, hanno programmato l’attività per lunedì prossimo, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche stradali dalle 10,30 alle 11,30 nelle vie Rossini e Istria dove è più urgente intervenire con immediatezza. Diverse le disposizioni: è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare lo stesso prodotto utilizzato. Vietato anche introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento. Nei mesi scorsi, la stessa Pro Service è intervenuta con operazioni di disinfestazione in diverse altre strade del centro urbano.( ant.ser. )

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