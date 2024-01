Deraglia un vagone del treno dei pendolari 

Un vagone del treno è deragliato. Per fortuna solo tanto spavento e nessun ferito tra i passeggeri. Una manovra sbagliata, un guasto meccanico, oppure qualcos’altro che sarà stabilito da una Commissione interna dell’Arst. Per fortuna i pochi passeggeri che occupavano i due vagoni non hanno riportato neppure una contusione. Solo tanto spavento prima di proseguire il viaggio di destinazione a bordo di un pullman.

L’incidente

È successo ieri a metà mattinata, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Settimo San Pietro dove il treno “Stadler” ha imbucato il binario giusto ma il vagone posteriore però è parzialmente deragliato restando miracolosamente in piedi. Per fortuna il treno in quel momento procedeva a passo d’uomo. I passeggeri (una decina) sono stati colti di sorpresa, hanno capito che qualcosa era successo, lo spavento è durato solo il tempo necessario per scendere dalla carrozza e capire che il vagone non era più sul binario.

Il sopralluogo

Il direttore dell’Arst Carlo Poledrini si è immediatamente occupato dell’accaduto mettendo a disposizione dei viaggiatori i mezzi necessari per continuare il viaggio in pullman. Sul posto sono arrivati anche tecnici e operai dell’Arst, l’area è stata interdetta a tutti con la stazione ferroviaria chiusa sino al tardo pomeriggio.

Alla stazione è arrivato anche il sindaco di Settimo, Gigi Puddu. «Non ci sono stati feriti. È andata bene». Un giovane fuori dalla Stazione. «Non mi sono accorto di nulla. Ho notato alcune persone scendere dal treno. Più tardi ho capito quello che era successo».

Il treno della “Stadler”, di proprietà dell’Arst, è partito dalla stazione San Gottardo di Monserrato, diretto verso Soleminis, Dolianova con capolinea a Mandas. Un tragitto standard, un viaggio senza intoppi sino a Settimo San Pietro. Il convoglio ha rallentato, iniziando la manovra con immissione sulla linea ferroviaria per il Parteolla. Qui è accaduto l’imprevedibile. La ricostruzione esatta la faranno i tecnici e gli esperti dell’Arst, fatto è che, come detto, il primo vagone si è immesso regolarmente sul suo binario; quello posteriore è andato fuori corsa, finendo sul terreno ma restando miracolosamente in verticale. Un parziale deragliamento senza per fortuna alcuna conseguenza, almeno fisica, per i passeggeri.

L’allarme è stato immediato, i passeggeri trasferiti a bordo di un bu, la stazione è stata chiusa. A tarda mattinata anche la decisione dell?Arst di nominare la commissione interna che avrà il compito di risalire alla causa del deragliamento.

