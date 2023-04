Deraglia un treno, si ferma mezza Italia 

FIRENZE. Alle 2 della notte di mercoledì un carro merci è uscito dai binari, ha colpito un palo della corrente e fatto saltare l’alimentazione della ferrovia a Firenze Castello, un nodo strategico per l’intera rete nazionale. Ed infatti nell’incidente non ci sono stati feriti ma il Paese è finito nel caos, con centinaia di treni che sono stati cancellati: sia quelli dell’Alta velocità sia quelli che utilizzano le linee ordinarie e regionali.

Effetto domino

Un caos che ha provocato disagi a migliaia di persone e le proteste dei viaggiatori da nord a sud. Un primo ripristino da parte di Rfi è stato possibile verso le 12 e non è bastato. Il ritorno alla normalità è lentissimo e ieri sera era ancora in corso. Il guasto alla linea Fs ha mandato in tilt la programmazione poiché la stessa riparazione, che ha visto impegnati decine di tecnici, richiede tempo. Per oltre 12 ore i treni Av non hanno dunque potuto transitare tra Firenze e Bologna e solo nel tardo pomeriggio hanno ripreso timidamente a circolare, ma con numeri insufficienti rispetto alla richiesta. Decine di treni sono andati in accumulo nelle stazioni, con ritardi e poi inevitabili cancellazioni da Milano a Roma Termini. Così altrove nel resto d’Italia sulla direttrice per il capoluogo lombardo e su quella per Venezia.

«Rimborso integrale»

Fin dall’alba i viaggiatori, fra cui tanti pendolari, sono rimasti bloccati nelle stazioni osservando desolati i tabelloni orari. A flussi bloccati, si sono formate folle sulle banchine di Firenze, Roma, Bologna, Venezia, Milano, Napoli fino alle località minori. Per i treni regionali e ordinari una situazione ancora peggiore. In giornata Trenitalia e Italo hanno sospeso sui siti la vendita dei biglietti per avere a disposizione dei posti per riproteggere i passeggeri che hanno visto cancellati i treni che avevano prenotato. Così c’è chi ha scelto l’aereo per attraversare l’Italia, soprattutto partendo da Fiumicino, ma c’è chi ha rinunciato a viaggiare e sono attese tantissime richieste di danni, con Trenitalia che ha già fatto sapere che chi ha rinunciato al viaggio avrà il rimborso integrale. Il ministero dei Trasporti ha detto che «nel nodo di Firenze c’è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell’Alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio». È il progetto ultraventennale del tunnel Av sotto Firenze, dalla stazione di Campo di Marte a Firenze Nord, che è stato oggetto di delicate inchieste giudiziarie