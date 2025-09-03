VaiOnline
La tragedia
04 settembre 2025 alle 00:15

Deraglia la funicolare, a Lisbona quindici morti e una ventina di feriti 

Cavo spezzato e vagone sul muro: il bilancio è ancora provvisorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lisbona. Un tragico incidente ha sconvolto ieri il cuore di Lisbona per il deragliamento e lo schianto della funicolare di Gloria, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, molto utilizzata dai turisti come dai lisbonesi perché conduce a una delle zone più caratteristiche della capitale lusitana, famosa per la movida. Almeno quindici persone sono morte e almeno una ventina sono ferite, delle quali cinque in maniera grave. Il bilancio, tuttavia, ancora provvisorio, potrebbe ulteriormente aggravarsi. Tra le ferite non gravi anche una italiana.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Lisbona, accorsi in forze sul posto con ambulanze e mezzi di protezione civile, un cavo avrebbe ceduto, provocando il deragliamento e la caduta di uno dei due elevatori, quando era nel punto più alto del percorso.

Un'altra delle ipotesi dei tecnici sull'origine dell'incidente è che non avrebbe funzionato il sistema frenante della vettura.

Il vagone è andato a infrangersi contro un edificio adiacente i binari vicino la sottostante Plaza de los Restauradores, e si è accartocciato nell'impatto. Molti passanti che si trovavano nella zona sono fuggiti verso la vicina Avenida de la Libertat, per mettersi in salvo, secondo le numerose testimonianze riprese dai media portoghesi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, che ha parlato di «incidente gravissimo, senza precedenti», assieme al ministro alle Infrastrutture Miguel Pinto Luz, per seguire da vicino le operazioni di soccorso, mentre è ancora in corso l'estrazione delle vittime dalle lamiere.

Ancora non si conosce la nazionalità delle vittime. Fonti dell'ambasciata italiana a Lisbona fanno sapere di essere in contatto con le autorità portoghesi per accertare la possibile presenza di connazionali fra le persone coinvolte nell'incidente e per l’assistenza alla donna ferita.

Lutto nazionale

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo «profondo cordoglio», in particolare «per i morti e i feriti gravi».

Cordoglio è stato espresso dal primo ministro Luis Montenegro ed è stato dichiarato lutto nazionale. Il mezzo di trasporto iconico della capitale lusitana ha una capienza di quarantacinque persone ed è utilizzato da circa un milione di utenti l'anno, sia turisti sia residenti.

La funicolare di Gloria, inaugurata il 24 ottobre 1885, è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli. Era stata dichiarata monumento nazionale nel 2022 ed è uno dei vecchi mezzi di trasporto della città che ancora impiegati per salire alle colline di Lisbona, molto ripide e faticose soprattutto durante il periodo estivo.

Già il 7 maggio del 2018 si era rischiato un incidente a causa di un guasto nel sistema di manutenzione, ma fortunatamente non ci furono vittime.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 