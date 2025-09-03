Deraglia la funicolare, a Lisbona quindici morti e una ventina di feriti 

Lisbona. Un tragico incidente ha sconvolto ieri il cuore di Lisbona per il deragliamento e lo schianto della funicolare di Gloria, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, molto utilizzata dai turisti come dai lisbonesi perché conduce a una delle zone più caratteristiche della capitale lusitana, famosa per la movida. Almeno quindici persone sono morte e almeno una ventina sono ferite, delle quali cinque in maniera grave. Il bilancio, tuttavia, ancora provvisorio, potrebbe ulteriormente aggravarsi. Tra le ferite non gravi anche una italiana.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Lisbona, accorsi in forze sul posto con ambulanze e mezzi di protezione civile, un cavo avrebbe ceduto, provocando il deragliamento e la caduta di uno dei due elevatori, quando era nel punto più alto del percorso.

Un'altra delle ipotesi dei tecnici sull'origine dell'incidente è che non avrebbe funzionato il sistema frenante della vettura.

Il vagone è andato a infrangersi contro un edificio adiacente i binari vicino la sottostante Plaza de los Restauradores, e si è accartocciato nell'impatto. Molti passanti che si trovavano nella zona sono fuggiti verso la vicina Avenida de la Libertat, per mettersi in salvo, secondo le numerose testimonianze riprese dai media portoghesi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, che ha parlato di «incidente gravissimo, senza precedenti», assieme al ministro alle Infrastrutture Miguel Pinto Luz, per seguire da vicino le operazioni di soccorso, mentre è ancora in corso l'estrazione delle vittime dalle lamiere.

Ancora non si conosce la nazionalità delle vittime. Fonti dell'ambasciata italiana a Lisbona fanno sapere di essere in contatto con le autorità portoghesi per accertare la possibile presenza di connazionali fra le persone coinvolte nell'incidente e per l’assistenza alla donna ferita.

Lutto nazionale

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo «profondo cordoglio», in particolare «per i morti e i feriti gravi».

Cordoglio è stato espresso dal primo ministro Luis Montenegro ed è stato dichiarato lutto nazionale. Il mezzo di trasporto iconico della capitale lusitana ha una capienza di quarantacinque persone ed è utilizzato da circa un milione di utenti l'anno, sia turisti sia residenti.

La funicolare di Gloria, inaugurata il 24 ottobre 1885, è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli. Era stata dichiarata monumento nazionale nel 2022 ed è uno dei vecchi mezzi di trasporto della città che ancora impiegati per salire alle colline di Lisbona, molto ripide e faticose soprattutto durante il periodo estivo.

Già il 7 maggio del 2018 si era rischiato un incidente a causa di un guasto nel sistema di manutenzione, ma fortunatamente non ci furono vittime.

