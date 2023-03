Deputati, Lampis il più presente 

Su 951 votazioni, dall’inizio della legislatura, ne ha saltate solo 16: Gianni Lampis, di Fratelli d’Italia, è finora il deputato sardo con il dato migliore per quanto riguarda le presenze in aula. I dati pubblicati dalla Camera, e aggiornati al 28 febbraio scorso, affermano che l'ex assessore regionale all’Ambiente ha partecipato al 98,32% delle votazioni.

Mediamente, i sardi a Montecitorio registrano percentuali buone; il podio però va tutto a FdI, perché al secondo posto si colloca Francesco Mura, alla prima legislatura come Lampis, col 97,48%, e al terzo Salvatore Deidda, che è invece al secondo mandato, col 96,95. In quest’ultimo caso, il dato comprende le cosiddette “missioni”, ossia i casi in cui un deputato è assente giustificato perché impegnato in attività esterne, sempre legate al ruolo parlamentare.

Deidda, in particolare, era in missione in coincidenza col 7,57% delle votazioni, e presente fisicamente l’89,38% delle volte. Anche il quarto deputato in ordine di assiduità, il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci, arriva al 92,22% grazie alle missioni, che nel suo caso ammontano al 68,14. Nessun altro, tra i sardi, ha assenze giustificate dalle missioni.

Cappellacci è seguito nella graduatoria dall’altro esponente di Forza Italia, Pietro Pittalis, che arriva al 90,85%. La prima deputata d’opposizione è Alessandra Todde del M5S (eletta in Toscana, ma sardissima), che si colloca al sesto posto con l’89,17%, davanti al leghista Dario Giagoni con l’88,01. L’elenco prosegue con Francesca Ghirra, dell’Alleanza Verdi-Sinistra (85,28%), Silvio Lai del Pd (80,13) e gli altri due Cinquestelle Susanna Cherchi (77,39) ed Emiliano Fenu (75,18). Chiude la classifica ancora Fratelli d’Italia con Barbara Polo (64,46%).

A livello nazionale, il 100% delle presenze ce l’hanno solo l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S) e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), entrambi però con oltre il 40% di missioni. Il record di presenze fisiche alle votazioni è detenuto ancora da due deputati di FdI (Lucrezia Mantovani e Andrea Tremaglia) insieme ad Alessandro Battilocchio di FI: sono mancati ad appena due voti su 951, per una percentuale del 99,79. Il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi non ha partecipato neppure a una votazione, ma con le missioni arriva al 98,63% di presenze. Invece il fondatore della Lega Umberto Bossi (che è in precarie condizioni di salute) ha solo tre presenze e nessuna missione. Tra i leader, la premier Giorgia Meloni ha 13 votazioni ma il 91,80% di presenze, il forzista Antonio Tajani una presenza fisica e il 97,06, la neo segretaria del Pd Elly Schlein arriva al 58,04, il presidente M5S Giuseppe Conte al 70,56.