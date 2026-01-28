Deputata dem aggredita sul palco 

Minneapolis. Ancora paura a Minneapolis: la deputata dem Ilhan Omar è stata aggredita mentre teneva un comizio, un uomo si è lanciato verso il podio e con una siringa le ha spruzzato addosso un liquido dall’odore forte, rivelatosi poi aceto di mele. Gli agenti sono rapidamente intervenuti e lo hanno ammanettato e allontanato. Superato lo shock, Omar ha continuato a parlare: «Non lascerò che i bulli vincano».

La tregua è finita

L’incidente conferma come le tensioni nella città del Minnesota restino alte nonostante i brevi tentativi di “de-escalation” di Trump, subito rinnegati. Dopo aver abbassato i toni per 24 ore il presidente se l’è presa con Omar, accusandola di aver orchestrato l’attacco: «Penso sia un’imbrogliona. Probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola». Poi si è scagliato contro il popolare sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, malgrado i colloqui costruttivi avuti con lui negli ultimi giorni. «Sta giocando con il fuoco», ha scritto su Truth, commentando le parole che il primo cittadino ripete da giorni, cioè che Minneapolis «non applica e non applicherà le leggi federali sull’immigrazione». Il riferimento di Frey, come ha più volte spiegato, è al compito della polizia cittadina: mantenere al sicuro i cittadini, non applicare le leggi federali sull’immigrazione.

«Spazzatura»

Le polemiche accompagnano lo sviluppo delle indagini sull’uccisione a sangue freddo dell’infermiere Alex Pretti. I due agenti che hanno sparato sono stati messi in congedo amministrativo mentre gli inquirenti continuano l’esame delle prove a disposizione. Stephen Miller, consigliere di Trump e architetto della sua stretta all’immigrazione, ha aperto alla possibilità che in Minnesota siano stati commessi degli errori. L’operazione - ha ammesso - non ha seguito le linee guida stabilite dalla Casa Bianca dopo che il 7 gennaio l’Ice ha ucciso un’altra manifestante a Minneapolis, Renee Good. L’amministrazione è sempre più nella bufera. Se il controverso comandante del Border Patrol Gregory Bovino è fuori gioco, ora trema la ministra alla sicurezza nazionale Kristi Noem. Oltre ai dem sono due senatori repubblicani a chiederne la testa, e il rischio per la Casa Bianca è che la fronda aumenti. E ieri i democratici sono scesi in campo per Omar, vittima di un attacco «disgustoso». La deputata somala naturalizzata statunitense è da tempo nel mirino di Trump, che l’ha definita «spazzatura» proveniente da un paese di «pirati».

La canzone del Boss

La Us Capitol Police, che indaga sulle minacce a deputati e senatori, ha definito l’assalto «inaccettabile» e farà il possibile perché venga inflitta all’aggressore una pena esemplare. L’uomo, il 55enne James Kazmierczak, era seduto in prima fila, la deputata aveva appena detto che l’Ice avrebbe dovuto essere abolito quando è entrato in azione. Molto scossa, Omar ha chiesto dieci minuti per riprendersi, poi ha ripreso l’intervento: «Sono sopravvissuta a una guerra, non sarà questo a fermarmi». E ai cittadini di Minneapolis ha dedicato una canzone Bruce Springsteen, in risposta al «terrore di Stato» e in memoria di Alex Pretti e Renee Good: “Stay free”, rimanete liberi.

RIPRODUZIONE RISERVATA