Deputata brasiliana arrestata a Roma 

ROMA. È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). Zambelli, del partito dell'ex presidente Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana: ha lasciato il Brasile il 25 maggio attraversando, col marito, il confine con l'Argentina e, dopo una breve sosta negli Stati Uniti, aveva annunciato il suo arrivo in Italia.

Diceva di volersi candidarsi a una carica elettiva in Italia, ma poi, secondo le parole del suo legale alla Cnn, avrebbe poi accantonato l’idea. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva detto che erano state «avviate attività investigative volte a localizzare la signora, di concerto con l'autorità giudiziaria di Roma», e «verificate segnalazioni circa la sua presenza in determinati luoghi o contesti, sempre con esito negativo». Piantedosi aveva anche ribadito che «al controllo di frontiera» a Fiumicino il 5 giugno Zambelli «risultava priva di precedenti di polizia sul territorio nazionale e di evidenze sfavorevoli», per cui «le autorità di polizia non avrebbero potuto procedere al fermo». Il deputato italiano Angelo Bonelli aveva detto di aver fornito l'indirizzo di Zambelli alla polizia: «È in un appartamento a Roma».

