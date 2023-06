Per la prima volta, nell'aula della Camera una parlamentare è entrata con il suo bambino in grembo e l’ha anche allattato. Il “record” è stato stabilito da Gilda Sportiello, deputata del M5S, che ha utilizzato una deroga al regolamento (che vieta “estranei” in aula) introdotta proprio in seguito a una proposta della stessa Sportiello.