Depurazione, ecco 12 milioni 

La partita non è di poco conto, alla pari della soluzione in mancanza di risorse adeguate per realizzare gli interventi necessari per superare il problema. Perché il sistema di depurazione di Bosa doveva raccogliere gli scarichi fognari di alcuni comuni della Planargia senza possederne i requisiti adeguati? Criticità che potrebbe essere ora superata grazie ai finanziamenti recentemente deliberati dalla Giunta regionale e inseriti nella proposta che stanzia oltre 52 milioni di euro attraverso le risorse del Piano Fesr 2021-2027. Di questi, una fetta consistente che supera i 12 milioni di euro sono destinati a Bosa.

Si tratta di due diversi interventi: il primo di sette milioni di euro ed il secondo di cinque, assegnati per adeguare il sistema fognario.

Gli interventi

«Gli stanziamenti – evidenzia il sindaco e consigliere regionale Alfonso Marras - consentiranno la risoluzione di queste annose criticità per proseguire l’opera di risanamento del sistema fognario-depurativo, specialmente in quei territori come il nostro storicamente più deficitari, con l’adeguamento delle infrastrutture». La vicenda è seguita principalmente dall’assessora Laura Masala che spiega nei particolari i contenuti delle progettazioni.

«I lavori da realizzare - evidenzia Masala - prevedono il completamento della condotta proveniente dall’agglomerato industriale di Suni all’impianto di depurazione consortile di Bosa con l’immissione nella stessa arteria dei liquami provenienti dai comuni di Modolo, Magomadas e Tresnuraghes. Gli studi hanno dimostrato che l’impianto di Bosa può sostenere tranquillamente gli scarichi provenienti dai centri vicini, senza che entri in sofferenza il nostro sistema urbano. Queste risorse consentiranno di realizzare un sistema di depurazione autonomo e indipendente».

L’iter

Progettazioni e interventi che ovviamente dovranno essere approvati per la regolarità tecnica nella conferenza dei servizi che dovrà dare il suo assenso per la fattibilità. Il vicesindaco Federico Ledda, che conosce bene la problematica per averla seguita nella passata legislatura, ricorda invece i passaggi tecnici maturati a supporto degli interventi da effettuare. «Nel 2022 – sottolinea Ledda – il Consiglio comunale ha approvato una variante al Piano urbanistico necessaria per l’esecuzione delle opere. La stessa deve essere sottoposta alla valutazione ambientale strategica, per la quale ad esempio il Comune di Magomadas ha già ottenuto il via libera . Stessa procedura ora sarà effettuata da noi con l’inoltro alla Provincia. Una volta ottenuti tutti i nulla osta, niente vieta ad Abbanoa di realizzare le opere».

