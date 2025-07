Depuratore, manutenzione bloccata 

Una delibera regionale dell’11 febbraio 2014 annunciava il passaggio del depuratore consortile e dei dipendenti ad Abbanoa. Ma undici anni dopo quella volontà politica non si è mai stata concretizzata, sebbene con i lavori da oltre 4 milioni di euro l’impianto sia stato adeguato. Sul caso interviene Egas, l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna. «In questo momento il trasferimento delle opere afferenti al servizio idrico integrato di competenza dei Consorzi è sancito dal testo unico dell’Ambiente e si è in attesa di un decreto ministeriale per avviare i passaggi. Tuttavia trattandosi di un’istanza di parte - chiariscono da Egas - l’iter potrebbe essere avviato comunque su richiesta del Consorzio industriale e in questo caso l’ente potrebbe immediatamente dare avvio all’iter di trasferimento dell’infrastruttura ad Abbanoa». È lo stesso auspicio espresso dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu: «Abbanoa, come confermano i recenti dialoghi, sarebbe pronta a farsene carico ma il problema non è il depuratore bensì il presidente del Consorzio». Il depuratore, alla luce del blocco dei conti correnti del Consorzio con la manutenzione in bilico, rischia di diventare una bomba ecologica: è alto il rischio che i liquami scivolino in mare. (ro. se.)

