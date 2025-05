Depuratore a rischio, Ammendola scrive al prefetto 

Il costo della centrifuga per il depuratore consortile si aggira intorno al mezzo milione di euro. Una spesa che il Consorzio industriale, in qualità di gestore dell’impianto di Baccasara, non può affrontare perché le risorse finanziarie scarseggiano. È quanto sostiene il presidente Franco Ammendola, che ha informato anche la Prefettura di Nuoro sul rischio di sversamenti a mare dei liquami. Fatto di cui, già da ora, il capo del consiglio di amministrazione del Consorzio «declina ogni responsabilità penale e civile». Nei giorni scorsi Ammendola aveva notificato un appello ai consiglieri comunali di Tortolì rispetto all’ipotesi di quello che si configurerebbe come grave disservizio. A ultimatum scaduto, il presidente rimarca la situazione: «L’impianto - dichiara - è di proprietà dei soci del Consorzio, Provincia e Comune. Chi di dovere si preoccupi di garantire le risorse dovute al Consorzio per l’acquisto della centrifuga. Noi non siamo in grado di sostenere una spesa così ingente». Con la stagione turistica alle porte, il rischio incombente di disagi al depuratore, che tratta i liquami provenienti da Tortolì, Girasole, Lotzorai e Santa Maria Navarrese, è un’ipotesi che fa rabbrividire. Non aiutano i rapporti tesi fra Consorzio e Comune. L’ente amministrato da Ammendola rivendica crediti per oltre 5 milioni di euro, a titolo di ripiano dei debiti di esercizi precedenti. (ro. se.)

