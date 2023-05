Deposito in fiamme, danni a cinque mezzi 

Paura nella notte per un incendio in via Meucci, nei pressi della 554, nei pressi di un magazzino cinese. Le fiamme sono state causate con tutta probabilità da un cortocircuito all'interno di un ripostiglio di attrezzature agricole.

Dopo aver distrutto il locale il fuoco si è propagato all’esterno attraverso le sterpaglie avvolgendo due auto, un furgone e una moto di proprietà della famiglia dell'agricoltore. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che transitavano sulla 554: immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato il rogo. Danni a una moto Yamaha e un’auto Peugeot. Distrutti altri altri due mezzi in disuso: un furgone e una vecchia Alfa Romeo. Spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito effettuando poi un sopralluogo. Sul posto anche i carabinieri di Selargius per gli accertamenti di legge.

