Deposito alimentare con carenze igieniche: scatta il sequestro 

Un locale di quaranta metri quadri diviso in due e utilizzato come magazzino per cibo e bevande al Poetto di due chioschi-bar del lungomare riconducibili allo stesso amministratore: quando i carabinieri del Nas, insieme ai militari della compagnia, hanno effettuato un controllo sono emerse – secondo le accuse – gravi condizioni igieniche. Nei due magazzini, come ricostruito dai carabinieri, sono state ritrovate «scaffalature arrugginite, ragnatele, intonaci non lavabili, assenza di aerazione e di sistemi di contrasto al proliferare di insetti». Inoltre ci sarebbero stati alimenti ittici surgelati, prodotti non refrigerati e materiali destinati al contatto con gli alimenti conservati in modo non idoneo. Il locale, per un valore di circa 60mila euro, è stato sottoposto a sequestro anche perché non sarebbe stato mai segnalato all’autorità sanitaria competente e il legale, un cagliaritano di 49 anni, segnalato per le sanzioni amministrative.

L’imprenditore dovrà pagare circa 6mila euro per la mancanza di registrazione, per la carenze igienico-sanitarie e per l’omessa applicazione del piano per la gestione della sicurezza alimentare. Non sono state invece riscontrate problematiche per i due chioschi-bar che sono regolarmente aperti: per questo il giornale non pubblica i nominativi dei due locali.

Le verifiche da parte dei Nas sono scattate anche in altri chioschi e rientrano nel piano “Estate Tranquilla 2025” che verrà portato avanti sull’Isola per tutta la stagione turistica. (m. v.)

