Depositata l’antica ricetta della pardula 

Dopo “sa cordula” e “is candelaus”, un’altra ricetta tradizionale quartese è stata depositata e riconosciuta ufficialmente come originale alla presenza di un notaio. È quella delle pardule, “is pardulas de arrescottus a sa campidanesa”, che così adesso sarà tutelata e tramandata ai posteri per iniziativa dell’Accademia Italiana della cucina, delegazione di Cagliari-Castello, con il patrocinio del Comune.

Il timbro

Ieri sera a Sa dom’e Farra, la cerimonia ufficiale alla presenza di tantissimi cittadini che alla fine della serata hanno avuto modo di degustare gli squisiti dolci preparati da “sa maista druccera” Anna Maria Sarritzu che ha ricevuto il premio Massimo Alberini, conferitole dalla Presidenza nazionale dell’Accademia Italiana della Cucina.

Ma cosa hanno di così speciale le pardule quartesi? Il segreto è prepararle come si faceva un tempo, con poca farina, buona ricotta di pecora e zafferano sardo. Un tempo le si faceva con il formaggio di latte di pecora preparato da un pastore, ma poi la materia prima è diventata sempre più difficile da trovare.

Difesa delle tradizioni

«Il compito dell’Accademia è di conservare le tradizioni della cucina italiana», spiega il delegato della delegazione di Cagliari-Castello dell’Accademia Italiana della cucina Franco Panu, «e la procedura che sempre seguiamo è quella di cercare di conservare le ricette della tradizione. Questa volta è toccato alle pardule: è stato redatto un atto notarile che sarà poi conservato ma questo non significa che la ricetta non possa poi essere modificata e migliorata». Il consultore dell’Accademia Aldo Vanini, che è anche assessore all’Urbanistica del Comune di Quartu, aggiunge: «Il Campidano è terra di dolci e Quartu è un po’ la capitale di questo mondo perché aveva la filiera delle mandorle e della farina. E soprattutto perché aveva e ha il patrimonio delle drucceras. Mentre is candelaus, protagonisti lo scorso anno, sono dolci fini, le pardule sono dolci che si facevano e che si fanno anche a casa. Chi comanda nella preparazione è la qualità della ricotta». L’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni ha esaltato il valore identitario delle artigiane quartesi e ha ricordato Luigi Sitzia, il maestro dei castelli di zucchero. «Quartu – ha detto – vanta una grandissima tradizione di dolci, che sono sempre stati rinomati perché c’era la materia prima eccellente, come le mandorle».

La maestra dolciaia

Protagonista della serata la maestra druccera Anna Maria Sarritzu, che ha preparato le pardule con la sua solita abilità.«Devo dire che non mi aspettavo che l’Accademia mi desse questo premio» dice, «il segreto delle pardule è prepararle come si faceva un tempo con poca farina, ricotta di pecora, zafferano sardo e limone e arance sarde. Un tempo si preparavano con il formaggio ma adesso i pastori non ci sono più. È difficile anche trovare la vera ricotta di pecora».

