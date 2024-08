Deplano e Zazzeri oggi in finale 

Parigi. Leonardo Deplano centra la finale dei 50 stile libero e regala un sorriso all’Italia del nuoto, in una giornata avara di soddisfazioni alla “Defense Arena”. Il 25enne gigante (193 cm) fiorentino, già bronzo con la 4x100 sl, si migliora di un decimo e nuota in 21”50, terzo dietro il britannico Benjamin Proud e l’australiano Cameron McEvoy (entrambi 21”38”). Fuori con il 12° tempo Lorenzo Zazzeri (21”83). Stasera alle 20.30 Deplano andrà in acqua a caccia della medaglia in una gara imprevedibile.

Nei 200 misti, accede alla finale Alberto Razzetti, con il settimo tempo (1’57”10). Domina (1’56”31) il nuovo idolo francese Leon Marchand. Finale alle 20.43

Niente da fare per Margherita Panziera, subito fuori nei 200 dorso (20° tempo, 2’11”60), resta fuori dalla finale anche la 4x200 stile libero femminile. Quinto nella propria batteria in 7’55”29, il quintetto formato da Sofia Morini, Giulia d’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Giulia Ramatelli ottiene il nono tempo complessivo ed è beffata dalla Nuova Zelanda per 0”92.

