Depardieu non si presenta Slitta il processo per abusi 

Parigi. Falsa partenza per il processo a Gérard Depardieu. Convocato in Tribunale a Parigi per difendersi da nuove accuse di abusi sessuali, l'attore di 75 anni ha dato forfait per motivi di salute, mentre un centinaio di persone manifestavano a favore delle vittime.

L’avvocato Jérémie Assous aveva annunciato in mattinata che avrebbe chiesto un rinvio a causa dello «stato di salute» del suo assistito. «Depardieu è molto malato e i medici gli vietano di presentarsi all'udienza: chiederà un rinvio», ha detto Assous, esprimendo la volontà dell'attore di «esprimersi» sui fatti che respinge con forza. Il processo slitta al 24 e 25 marzo 2025, preceduto da una perizia medica.

In tribunale molti banchi erano occupati da associazioni femministe e donne presunte vittime di Depardieu. Una manifestazione si è svolta davanti al palazzo di Giustizia. «Vittime, vi crediamo. Stupratori, vi vediamo», tra gli slogan. O ancora: «Depardieu, non sei l'orgoglio della Francia». Un riferimento alle parole pronunciate da Emmanuel Macron, quando denunciò una «caccia all'uomo» contro Depardieu. Macron reagiva alla diffusione di un reportage della tv pubblica France 2, durante il quale Depardieu faceva apprezzamenti misogini.

Notoper i suoi oltre duecento film, il mostro sacro del cinema di doppia nazionalità francese e russa è accusato di violenze sessuali da numerose donne. Alcune denunce sono prescritte, altre valide. Ad agosto, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per stupro e aggressione sessuale contro l’attrice Charlotte Arnould. Il processo di ieri riguarda invece la denuncia di due presunte vittime di abusi sul set del film “Les volets verts” di Jean Becker, nel 2021. A denunciare Depardieu per lo stesso processo anche un'aiuto regista. «Mai e poi mai ho abusato di una donna», si è difeso lui, in una lettera aperta a Le Figaro.

