Depardieu: frasi sessiste, la tv trasmette un video 

Sono immagini inedite che aggravano la situazione già in bilico dell’attore francese Gérard Depardieu per le molteplici accuse di violenza e molestie sessuali. Siamo nel 2018, Gérard Depardieu va in Corea del Nord per le celebrazioni dei 70 anni del regime di Pyongyang, al fianco dello scrittore e regista francese Yann Moix. Al ritorno, quest’ultimo monta un documentario, mai visto né trasmesso prima, di cui il programma “Complément d’enquete” ha diffuso alcuni imbarazzanti estratti nell’ambito di una puntata speciale consacrata all’attore andata in onda giovedì su France 2.

Nel video la stessa interprete scelta per accompagnare Depardieu in Corea è oggetto di avance e commenti sessisti. Visitando un maneggio, lui le dice che «le donne adorano andare a cavallo, hanno il clitoride che struscia sul pomello della sella. Sono delle grandi pu….e». Guardando poi una bimba di dieci anni a cavallo, aggiunge: «Se il cavallo va al galoppo, lei gode». Poi suggerisce all’interprete di darsi all’ippica e dopo essersi pesato su una bilancia, annuncia all’interprete: «124 (kg), 124 cara! E non ho nemmeno un’erezione. In erezione: 126!». E ancora: «Qui è tutto di legno, come il mio c….». Secondo tanti la trasmissione segna la fine della carriera di Depardieu.

