Denver in finale, LeBron pensa al ritiro 

LeBron James ha messo in dubbio il suo futuro agonistico dopo che i suoi Lakers sono stati battuti 4-0 da Denver ed eliminati nei playoff Nba della Western Conference. È quanto diffuso dall’emittente ESPN, colosso dei media sportivi americani: un suo giornalista ha chiacchierato per alcuni minuti col giocatore nell’impianto poco dopo una conferenza stampa nellq auel il campione, rispondendo a una domanda sulla prossima stagione, aveva detto «vedremo cosa succede...non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare».

Una delusione sulla quale certamente ha influito la sconfitta contro Denver, nonostante una quarta partita in cui ha segnato 40 punti (31 solo nel primo periodo). «Penso sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient’altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera», ha detto: «Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L’ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato». Ma “LBJ” ha ancora due anni di contratto con i Lakers, l'ultimo dei quali è opzionale, è ha sempre espresso il desiderio di continuare almeno fino ai 40 anni per poter giocare con o contro il figlio maggiore Bronny.

RIPRODUZIONE RISERVATA