Denunciò pestaggio,  detenuto dal giudice per resistenza 

«Parlai e vidi il detenuto Luca Leke molti giorni dopo, era il 27 agosto 2020. Mi raccontò di essere stato picchiato il 12 agosto giorno in cui arrivò a Badu ’e Carros, e mi fece vedere un certificato medico del Pronto soccorso dove gli erano stati assegnati 30 giorni di prognosi. Mi mostrò anche le braccia, aveva dei segni delle escoriazioni. Mi raccontò che la sera in cui sarebbe avvenuto questo pestaggio il medico non lo inviò in ospedale ma lo portarono il giorno dopo. Io feci una relazione dettagliata sulla vicenda, che mandai al garante nazionale». Il racconto è quello fatto ieri dalla garante per i detenuti di Nuoro, Giovanna Serra, davanti al giudice monocratico Valentina Rostellato: Leke è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 12 agosto del 2020, quando il detenuto albanese aveva denunciato un pestaggio da parte degli agenti che quel giorno lo trasferirono dal carcere di Uta a Badu ’e Carros. Gli agenti sono chiamati a rispondere di quei fatti in un’altra vicenda giudiziaria davanti al tribunale di Cagliari.

Leke disse di essere stato preso a manganellate dentro la cella. Leke si ritrova da una parte vittima, dall’altra imputato di resistenza per la stessa vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA