Denunciò lo stupro di gruppo: «Sequestrata e minacciata di morte» 

PALERMO. Il 7 luglio era stata violentata da sette ragazzi in un anfratto del Foro Italico, vicino al porto. I denunciati per quello stupro di grupp osono agli arresti, ma lunedì la ventenne è stata affrontata da un giovane e dalla madre del ragazzo, dopo che da un bar di via Maqueda si era spostata nel vicino rione di Ballarò in compagnia del suo fidanzato. I due l’hanno minacciata con un coltello e poi trascinata a casa dei due.

Durante le indagini sull’episodio di luglio la ventenne aveva rivelato agli inquirenti di essere rimasta vittima anche di un’altra violenza, in precedenza, e i magistrati avevano proceduto d’ufficio contro il giovane, lo stesso che lunedì sera ha provato a punirla. Il fidanzato della ragazza, anche lui minacciato, intorno a mezzanotte è corso ad avvertire i carabinieri di piazza Verdi, e poco dopo i due aggressori si sono presentati in caserma. La procura ha aperto un fascicolo per violenza privata. «Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano e mi portavano a forza a casa loro», ha raccontato la giovane ai carabinieri. E il fidanzato descrive i momenti di paura: «Ci hanno puntato un coltello. Sono stato immobilizzato. Volevo chiamare le forze dell’ordine, ma anche le persone che si trovavano in piazza me l’hanno sconsigliato, perché quel ragazzo era armato e poteva avventarsi su di lei».

Quando la ragazza è tornata a casa, al mattino, ha raccontato che i due, madre e figlio, le gridavano «ci hai rovinato la vita», mentre la picchiavano e la minacciavano di morte. Fino alla decisione di portarla con loro in caserma per farle cambiare versione sulla violenza che aveva dichiarato d’aver subito un anno fa. I carabinieri stanno visionando le telecamere della zona dove dell’aggressione. La ragazza è stata portata di nuovo in una località protetta, come era accaduto dopo lo stupro di luglio, per tenerla al riparo da ulteriori minacce.

