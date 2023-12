Denunciato il sindaco Tomasi 

Una denuncia contro il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi per aggressione e minacce. A presentare querela alla stazione locale dei carabinieri è stato Mauro Piras, 69 anni, dipendente comunale in pensione che l’11 ottobre scorso era tra il pubblico nell’aula del Municipio per assistere al Consiglio comunale, il cui quinto punto all’ordine del giorno dal protocollo riservato era a porte chiuse e verteva sulle presunte frasi sessiste pubblicate sui social dal comandante della polizia municipale Massimiliano Orrù.

La seduta

Nella denuncia indirizzata al procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari, Mauro Piras fa un resoconto dettagliato dei fatti che avrebbero dato luogo prima a uno scontro verbale e poi a spintoni ai danni dell’ex dipendente comunale. «Sono uscito dalla sala consiliare – racconta Mauro Piras – con i due vigili urbani in servizio (Andrea Orrù e Francesca Collu) e con altri due (Francesco Marras e Gian Paolo Pisu) non in servizio. Il sindaco ci aveva invitato ad allontanarci dall’andito esterno alla sala del Consiglio, minacciando di chiamare i carabinieri e a quel punto il vigile urbano Francesco Marras ha detto per tutta risposta che avrebbe chiamato la stampa – continua Piras –. Quando stavo per andare via, subito dopo aver avuto uno scambio verbale con il primo cittadino, sono stato spintonato dallo stesso sindaco che mi ha messo una mano sul pacemaker nonostante gli dicessi: “Ti ricordo che ho un pacemaker”».

A questo punto Mauro Piras avrebbe percorso alcuni metri verso la scala per l’uscita, ma lo scontro sarebbe continuato: «Il sindaco – aggiunge – mi si è avvicinato di nuovo dicendomi “Guarda che ti posso fare molto male” e, mettendomi la mano con più forza sul pacemaker, mi ha spintonato facendomi tornare sul pianerottolo. A questo punto mi sono lamentato con più decisione dicendogli di non mettermi le mani sul pacemaker». In quel momento il vigile Francesco Marras, frapponendosi tra me e il sindaco, diceva: “Non toccarlo, non mettergli le mani addosso, gli hai messo le mani addosso”. A quel punto i vigili Francesco Marras e Francesca Collu allargavano le braccia per impedire al sindaco di avvicinarsi a me e i vigili Giampaolo Pisu e Andrea Orrù si schieravano al mio fianco per proteggermi in quanto eravamo costretti ad indietreggiare per alcuni metri».

La replica

Della querela presentata nei suoi confronti non è a corrente il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi: «Non ne so nulla». Il primo cittadino sulla ricostruzione dei fatti relativi al Consiglio comunale aveva detto di essere stato insultato e di non avere avuto nessun contatto fisico: «È vero che le voci si sono sollevate – aveva detto Tomasi – ma io sono per natura un pacifista e non metterei mai le mani addosso a nessuno. Il punto all’ordine del giorno era segreto e nessuno avrebbe dovuto rivelare l’oggetto della discussione».

