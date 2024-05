Denunciato il proprietario del pitbull 

Ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Domusnovas il papà di uno dei due bimbi di 10 anni azzannati da un pitbull nella tarda mattina di domenica. A detta di questa famiglia, anche la madre dell’altro bimbo ferito manifestava la stessa intenzione ma al momento non è stato possibile appurarlo.

La paura

Fortunatamente, enorme spavento a parte, le ferite dei due giovani guariranno resto: alcuni punti di sutura all’orecchio ed alle braccia per uno di loro, dimesso dal pronto soccorso già domenica pomeriggio, una medicazione a mano ed avambraccio senza applicazione di punti per l’amico che era stato subito portato dal papà alla guardia medica di Domusnovas (e da lì prima al Cto di Iglesias e poi, su invito dei medici al Brotzu di Cagliari, da dove è stato dimesso in nottata). «Per fortuna mio figlio sta bene - dice Gian Michele Piscedda, genitore del bimbo ferito ad una mano. Sì, ho sporto denuncia ma non ho nulla contro il proprietario del cane, che tra l’altro conosco. -precisa – Penso però che chi possiede cani così grossi debba usare molta più attenzione ed avere anche un patentino ed un’assicurazione. Serve anche più vigilanza da parte del Comune».

Il proprietario

Roberto Mastino, proprietario del cane e noto bodybuilder e titolare di una palestra, è costernato. Spiega che uno dei suoi due pitbull è riuscito a fuggire di casa a causa di una porta lasciata inavvertitamente aperta mentre una collaboratrice dava loro da mangiare. «Fortunatamente - dice - non è successo niente di irreparabile anche se, da padre, capisco che i genitori dei bimbi siano adirati, anche io lo sarei. Sui social mi stanno crocifiggendo, ma tutti devono capire che è stata una fatalità: a casa i cani hanno un’area di 200 metri quadri in cui muoversi ma quando escono hanno sempre il guinzaglio e stiamo attentissimi: in 6 anni che li ho non è mai successo nulla. Non so se sia stata sporta denuncia ma in ogni caso mi prenderò le mie responsabilità e mi rimetterò alle decisioni che verranno prese». Esprime sollievo «per una vicenda che poteva finire molto peggio» la sindaca Isangela Mascia che lancia, però, un ultimatum ai possessori dei cani: «Li invito ad usare ogni accortezza dato che in giro continuo a vedere troppi cani spesso lasciati senza guinzaglio e senza museruola. Vorrei evitare di passare a sanzioni e denunce: i cani devono essere messi nelle condizioni di non nuocere a nessuno».

