Denunciato il giocoliere che vive in roulotte con capre e gatti 

Ieri mattina, il Corpo Forestale ha posto sotto sequestro un’area di proprietà del demanio regionale, alle pendici della Sella Del Diavolo, vicino al parcheggio di Marina Piccola. Una pattuglia ha bussato alla roulotte di Sergio Carboni, ex circense originario di Sadali che da tanti anni fa il giocoliere e l'equilibrista e che vive nello sterrato da dodici anni insieme a 23 gatti, un cane e alcune capre.

Le diffide

«Dopo una serie di diffide a carico dell'occupante, finalizzate al rilascio delle aree pubbliche e alla pulizia del terreno, il personale è intervenuto sequestrando l’intera area e denunciandolo», dice in una nota stampa la direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. «I reati che si configurano, oltre a quelli di discarica abusiva, sono anche quelli di occupazione di suolo pubblico». Carboni dice di essere rimasto sorpreso della visita: «Mi hanno fatto presente che questo suolo appartiene al demanio, ma io da qui non me ne vado». È inamovibile. Cura i suoi animali - i gatti, dice, sono autocertificati come colonia felina - come dei figli. «Sono disposto a tutto pur di difenderli. Andare via significherebbe dover rinunciare a una parte di loro. E, se me ne portano via anche solo uno, non ci sto».

«Non me ne vado»

Un luogo alternativo dice di non prenderlo neanche in considerazione, poiché lo spiazzo di Marina Piccola ormai è diventato casa per i suoi animali, «altrove non ci sarebbe spazio, e loro non si ambienterebbero mai. Sono nati qui». Dice di avere la residenza nel tratto appartenente al Comune, a ridosso dei parcheggi: «Risulto residente in via Marina Piccola 29», sostiene. Attorno all’area dove ha le sue roulotte («una me l’hanno donata gli assistenti sociali del Comune quando sono arrivato dodici anni fa, ora ci dormono le caprette, l’altra, dove dormo e mangio, me l’ha regalata un amico») c’è una discarica di rifiuti accatastati. «C’era già abbastanza immondizia quando sono venuto. C’erano dei cassonetti ma poi sono stati portati via. La Forestale ha visto i rifiuti, io ho promesso di tenere pulito per quanto riguarda i miei rifiuti, per rimuovere la discarica ci penserà chi di dovere. Sono stati gentili, devo ammetterlo. Però lotterò per non essere mandato via, soprattutto per i miei animali». Carboni dichiara che si recherà lui stesso negli uffici demaniali con la documentazione rilasciatagli dal Corpo Forestale. Ma la sua grande paura è che la Regione lo mandi via da un momento all’altro. «Qui a Marina Piccola mi conoscono tutti, d’estate mi esibisco per i tanti frequentatori della passeggiata, e ora mi preparo ad allietare le giornate durante le festività natalizie in piazza Yenne. Non faccio del male a nessuno, sono disposto anche a pagare una tassa pur di stare dove sono. Per me la priorità sono i miei animali. Non devono toccarmeli».