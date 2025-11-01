Denunciato dopo il caos al Pronto soccorso 

Prima la festa fra musica e tanto, troppo alcol. Poi la serata di Halloween per un trentenne di Quartu è culminata in Pronto soccorso dove ha creato disordini e problemi tanto che la sua giornata è terminata in caserma. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e resistenza.

Tutto è iniziato sabato notte nella sala d’aspetto del Pronto soccorso dell’ospedale San Martino: il trentenne, piuttosto su di giri e che evidentemente aveva esagerato con l’alcol, ha creato notevoli problemi alle altre persone che aspettavano le cure e persino al personale al lavoro.

Urla, disordini e atteggiamenti molesti che sembravano non voler cessare nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte di tutti. Appelli caduti nel vuoto tanto che alla fine è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. La pattuglia della sezione Radiomobile è subito arrivata davanti al Pronto soccorso del San Martino, i militari hanno provato a calmare il trentenne che però ha continuato con il suo atteggiamento e si è scagliato anche contro di loro. A quel punto il ragazzo è stato portato in caserma dove è scattata la denuncia. ( v. p. )

