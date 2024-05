Denunciati quattro truffatori su Internet 

Sembrano non finire mai i raggiri commessi attraverso i sistemi di comunicazione digitale da truffatori di tutta l’Italia. I carabinieri del Comando provinciale hanno ricevuto diverse denunce da parte delle vittime e conducono una serie di indagini. Quattro si sono concluse con le denunce dei truffatori alla Procura di Cagliari.

A cadere nella rete degli investigatori è stato per primo un modenese di 21 anni: su WhatsApp scriveva alle vittime di essere il loro figlio, studente universitario nella Penisola, e di aver perso il portafogli, il cellulare e il computer portatile. «Questo è il telefono di un amico, per favore fatemi subito un bonifico per riacquistare tutto». Qualcuno ci è cascato, ma ora è arrivata la denuncia dei carabinieri.

Un’altra segnalazione alla Procura riguarda un 39enne calabrese di Siderno: aveva messo in vendita su alcune piattaforme sul web articoli usati, si faceva pagare dalle vittime e poi non spediva la merce. I carabinieri l’hanno identificato e denunciato.

Il terzo caso riguarda un napoletano di 36 anni, che spargeva sui servizi di messaggistica link fraudolenti attraverso i quali riusciva a impadronirsi dei dati delle carte di credito delle vittime, attirate da vendite a prezzi stracciati. Poi usava le carte per ricavare denaro.

Infine ci sono due complici, un 23enne di Catania e un tedesco di 56, che si spacciavano per assicuratori e vendevano ai truffati polizze molto convenienti attraverso email false. Denunciati anche loro, adesso indaga la Procura.

