Denunciati gli autori dei furti 

«A Sant’Antioco la situazione è sotto controllo. Non esiste una banda, bensì casi ben circoscritti, di cui le forze dell’ordine sono a conoscenza, per i quali, gli autori dei furti, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica».

Questo, in sintesi, quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale della sicurezza e dell’ordine pubblico, convocato ieri a Cagliari dal Prefetto che ha risposto tempestivamente alla richiesta del sindaco Ignazio Locci. In una lettera, il primo cittadino aveva messo nero su bianco le forti preoccupazioni per il clima che si stava accendendo in paese, a seguito dei furti perpetrati ai danni di attività commerciali e abitazioni private. I fatti sono stati esaminati al tavolo della Prefettura dai massimi rappresentanti provinciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza.

«Importante tranquillizzare i cittadini affinché sappiano che le forze dell’ordine oltre ad aver identificato e denunciato gli autori dei furti - ha detto il sindaco Ignazio Locci - hanno inoltrato una formale denuncia alla Procura della Repubblica e hanno anche intensificato i controlli per prevenire ulteriori azioni simili. Ai cittadini l’invito a prestare attenzione e eventualmente a denunciare, qualora si verificassero, i fatti di microcriminalità per aiutare ulteriormente le forze dell’ordine, eventualmente ad assicurare alla giustizia questi personaggi”. Nel frattempo, sono stati intensificati i servizi di controllo anche da parte della compagnia barracellare, soprattutto durante le ore notturne.

RIPRODUZIONE RISERVATA