Denunciata la proprietaria di due pitbull aggressivi 

È stata denunciata la proprietaria del pitbull che di recente ha seminato il panico fra via Veneto e via Dalmazia, con almeno due aggressioni segnalate.

Si tratta di Valeria Piras, 34 anni, deferita alla Procura dai militari della stazione con le accuse di lezioni colpose. L’episodio che ha fatto scattare la denuncia risale allo scorso 23 dicembre: il pitbull di proprietà della donna aveva aggredito una 53enne e una 12enne che camminavano in via Dalmazia. La donna e l'adolescente erano state entrambe morsicate alla coscia sinistra e avevano riportato lievi lesioni, refertate dal Pronto soccorso. L’nimale si era poi allontanato. Mentre girovagava le rione altre persone avevano temuto di essere aggredite. Gli spostamenti del cane erano stati ripresi dalle telecamere presenti in zona. Questo ha consentito ai carabinieri di risalire alla proprietaria.

Un’ordinanza del sindaco dovrebbe invece consentire ai veterinari Asl e ai vigili urbani di farsi consegnare il pitbull dalla donna per i necessari controlli. Intanto tre sere fa altri due pitbull lasciati liberi nel campo rom fra via Dalmazia e Sirai sono stati ritirati dai vigili e portati in canile. (a. s.)

