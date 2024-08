«Denunciamo i cafoni che abbandonano i rifiuti» 

Sacchetti e rifiuti abbandonati, ancora polemiche e richieste di intervento. Il fenomeno si è particolarmente intensificato ad agosto anche se, in via Gabriele D’Annunzio c’è chi si lamenta ormai da mesi.

«Siamo circondati dai rifiuti - ha detto Antonio Abbatescianna - per quanto sia vero che questi vengono abbandonati da anonimi incivili, è anche vero che noi non possiamo continuare a vivere in un quartiere lasciato in queste condizioni. Ho più volte chiesto verbalmente un intervento per ripulire, senza ottenere risposta. La situazione è diventata insostenibile. Trovandoci in periferia, il posto è preso di mira da incivili fino al punto che ci proviamo vergogna addirittura ad invitare amici o parenti a casa». L’amministrazione comunale coglie l’occasione per fare educazione civica. Non più segnalazioni a voce ma attraverso un numero dedicato. «Quei rifiuti non li ha buttati certamente un fantasma ma qualche cafone non lontano dai luoghi di abbandono del rifiuti stessi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - approfitto per ricordare che abbiamo un servizio per la segnalazione di rifiuti abbandonati: bisogna chiamare al numero 351-1277861, le segnalazioni vanno fatte via whatsapp. Se poi si manda foto con localizzazione, si facilita anche l'intervento. Raccolgo comunque questa segnalazione. Infine, chiedo ai cittadini di denunciare chi butta i rifiuti così da combattere meglio, tutti insieme, questi cafoni».

