Denuncia l’università: bando annullato per non farmi vincere 

Bologna. «Pur di non farmi di vincere, l’Ateneo ha preferito annullare il bando»: a parlare è l’avvocata cagliaritana Stefania Flore, intervistata sul Corriere della Sera dopo il suo esposto per falso ideologico in atto pubblico contro i tre commissari del concorso bandito dall’università di Bologna.

Nell’intervista raccolta da Marco Madonia l’avvocata, civilista esperta di diritto della famiglia e dei minori, spiega di aver partecipato a luglio al bando per un assegno di ricerca per il progetto “I diritti del minore nell’utilizzo di nuove tecnologie”, finanziato da fondi Pnrr. Nonostante un curriculum denso titoli (un dottorato, un diploma di specializzazione, 19 pubblicazioni, quattro incarichi di insegnamento universitario, relazioni a convegni, un assegno di ricerca e docenze a contratto) e la migliore valutazione agli scritti, si vede superata dalla performance all’orale una noelaureata (peraltro con un voto finale più basso) con uno stage di tre mesi al Parlamento europeo che, sottolinea, ha fatto la tesi con la presidente della commissione. L’avvocata chiede di conoscere i criteri di valutazione e le viene risposto che deve fare richiesta di accesso agli atti. Lei procede e, spiega, scopre non solo che i punteggi non sono stati calcolati correttamente, ma che i criteri erano stati modificati quando i commissari conoscevano già i titoli dei concorrenti. Davanti alla sua contestazione l’ateneo decide di far valutare i titoli a una nuova commissione, e quando Stefania Flore fa presente che bisogna cambiare le valutazioni errate e non i commissari, il bando viene annullato.

Intanto parte l’esposto del suo legale, appunto per falso ideologico in atto pubblico. Quanto al nuovo bando, l’avvocata partecipa e viene ammessa all’orale. Ma ora, spiega, è non sa se vuole procedere: «La vedo dura a lavorare con una persona che ho denunciato».

