Denuncia di Solinas ai carabinieri: «Rubato il mio computer» 

Il computer del governatore Christian Solinas è stato rubato il giorno prima che gli investigatori della Guardia di Finanza facessero scattare l’ordine di sequestro del telefonino e dei sistemi informatici in uso al presidente della Giunta regionale, al suo collaboratore Christian Stevelli, all’imprenditore Roberto Zedda e al direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del dirigente generale Roberto Raimondi, nominato a capo di un’Authority controllata dalla Regione. Tutti e quattro risultano iscritti nel registro degli indagati per corruzione, nell’ambito di un’inchiesta del pm Giangacomo Pilia. Due i filoni: in un caso Solinas avrebbe assegnato a Raimondi l’incarico in cambio di docenze universitarie e di una laurea ad honorem a Tirana, nell'altro Zedda avrebbe comprato una proprietà a Capoterra del presidente pagandola 550 mila euro anziché 60 mila, in cambio dell’interessamento del Governatore su appalti e concessioni.

«Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 il presidente Solinas ha subito l’effrazione dell’auto con furto di vari oggetti, tra i quali, dei dispositivi informatici», confermano Salvatore Casula e Roberto Nati, difensori di Solinas, «Dovendo partire la stessa mattina in cui ha scoperto il furto, è stata tempestivamente informata la Digos che è subito intervenuta per i primi accertamenti. Il presidente si è riservato di presentare denuncia al proprio rientro a Cagliari, cosa che ha poi regolarmente fatto il lunedì successivo».

I sequestri di telefonini e materiale informatico al governatore e agli altri quattro indagati sono scattati venerdì 17, quando il presidente è tornato in Sardegna. Ai militari delle Fiamme Gialle ha dunque riferito del furto subito e del fatto che fosse già stata informata la Digos dell’accaduto. La Procura ha comunque chiesto al finanzieri di acquisire la denuncia che poi Solinas ha formalizzato lunedì 20 ai Carabinieri.

Sul sequestro dei telefonini e del resto del materiale informatico acquisito dalla Procura pende ora la richiesta dei difensori al Tribunale del Riesame. L’udienza è stata fissata per il 1° marzo davanti al collegio presieduto dal giudice Giampiero Sanna: i difensori chiedono il dissequestro dei cellulari e degli altri apparecchi prelevati dai finanzieri. Negli stessi giorni dovrebbe pronunciarsi anche il giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dalle difese: nel caso non fosse accolta, il pm provvederà a nominare i propri consulenti per fare la copia e visionare il contenuto delle memorie.