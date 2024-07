«Denunceremo Abbanoa per disastro colposo» 

Ruspe e operai in via Dettori sono fermi da tempo ma non le carte bollate di commercianti e residenti che chiedono i risarcimenti dei danni causati dai crolli registrati il 7 gennaio dell’anno scorso. Quel tratto di strada che attraversa la parte alta della Marina è stata riaperta cinque mesi fa ma solo pochi abitanti sono riusciti a rientrare in possesso delle loro case. Discorso più complicato per i gestori dei locali che ora devono subire oltre al danno anche la beffa per la richiesta degli affitti arretrati. La palla passerà ai giudici, ai quali gli avvocati hanno annunciato di rivolgersi per avere giustizia dai danni causati, così afferma il perito nominato dal Tribunale – da una perdita di una tubatura di Abbanoa che avrebbe fatto dilavare il terreno sotto gli edifici. Il rischio crolli non è stato ancora scongiurato. Così risulta dalle misurazioni strumentali fornite al Comune da una società specializzata che ha sistemato i sensori nelle fratture dei muri. Segno tangibile che i movimenti non accennano a fermarsi.

Disastro colposo

L’avvocato Giorgio Concas Concas, con abitazione e studio in una palazzina al numero 35 che si affaccia su piazza Savoia. Da tempo ha iniziato una battaglia legale contro il gestore del servizio idrico. «Ci rivolgeremo alla Procura, ipotizzando il reato di disastro colposo nei confronti di Abbanoa, negligente nella manutenzione e nella custodia delle sue condotte». Venerdì il legale ha iniziato il procedimento per l’indennizzo delle lesioni alle sue proprietà. «Venerdì ho diffidato formalmente Abbanoa per ottenere il risarcimento dei danni che abbiamo stimato in due milioni di euro». Concas denuncia anche lo stato di Abbanoa della strada. «All’ingresso dalla parte di piazzetta Savoia hanno coperto una buca con una tavola, tanto antiestetica quanto pericolosa soprattutto per i turisti ormai hanno inserito i palazzi danneggiati nelle tappe della visita in città».

Commercianti beffati

L’avvocata Francesca Bertini rappresenta gli otto gestori di bar, ristoranti e pub che dal 7 gennaio 2023 sono stati costretti in fretta e furia ad abbandonare lavoro e attrezzature. «Stiamo procedendo per la richiesta di risarcimento delle perdite economiche di oltre un milione di euro. Sia chiaro – precisa l’avvocata – non stiamo considerando le lesioni degli edifici, che sono di competenza dei proprietari degli immobili, ma un equo rimborso per i mancati guadagni e per la perdita di posizionamento sul mercato».

C’è un altro fronte che manda su tutte le furie i negozianti. «A gennaio l’ordinanza comunale disponeva la carenza del divieto di accesso nei locali meno danneggiati, quelli ai numeri dispari. La concessione all’ingresso non può certo essere interpretata come ripresa delle attività commerciali, visto che i locali sono sorretti da pali e la Asl li chiuderebbe immediatamente. I proprietari hanno interpretato l’ordinanza a loro favore, chiedendo il pagamento degli affitti arretrati nonostante gli immobili non siano in grado di accogliere clienti, lavoratori e attrezzature». Cosa chiedete? «Che venga concesso almeno un canone concordato».

Nessuna risposta

I vertici di Abbanoa preferiscono non commentare la vicenda.

