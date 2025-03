Denunce e arresti nel nuovo blitz contro la malamovida 

Non solo arresti, denunce e controlli su persone sospette e verifiche nei locali. L’operazione “setaccio” dei carabinieri, dopo il blitz alla Marina di mercoledì scorso è stata ripetuta anche venerdì sempre in contrasto alla malamovida, e in un intervento i militari del nucleo radiomobile hanno salvato, insieme al personale del 118, un 51enne fermo pericolosamente sulla balaustra del bastione di Saint Remy.

Il servizio, coordinato dal comando provinciale dell’Arma come disposto negli ultimi comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, ha permesso tra venerdì e ieri mattina di denunciare quattro persone per furto o tentato furto in due diversi negozi. Cinque persone sono state invece segnalate come consumatori di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno eseguito un ordine di carcerazione accompagnando in carcere a Uta Selma Ben Aissa, 38 anni, già sottoposta ai domiciliari con dispositivo elettronico, perché deve scontare una pena definitiva di cinque anni per spaccio: la donna era rimasta coinvolta nell’operazione dei carabinieri del 2021 “Dogs square” che aveva smantellato – nelle case popolari di via Piero della Francesca – un gruppo capace di movimentare grossi quantitativi di droga con un giro d’affari di circa 400 mila euro in due anni.

All’operazione contro la malamovida hanno partecipato anche gli agenti della Polizia Locale e del personale dell’Ispettorato del Lavoro per le verifiche in alcuni locali notturni. I servizi, come ribadito dal prefetto Giuseppe Castaldo, verranno riproposti nelle prossime settimane. (m. v.)

