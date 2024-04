Dentro o fuori per le Women a San Martino 

Sassari. Win or die . Vinci o sei fuori dai playoff scudetto. Domani sera a San Martino di Lupari (ore 20.30) si gioca l'ultima e decisiva gara di A1 femminile. In ballo c'è l'ottavo posto, forse anche il settimo qualora Roma perda a Venezia. Ma chi perde è fuori, perché il San Martino è sotto di due lunghezze rispetto alla Dinamo Women, che invece avendo perso all'andata se viene raggiunta dalle venete paga lo 0-2 nei confronti diretti.

Il coach Antonello Restivo spiega: «Siamo focalizzati, vogliamo giocarci i playoff. San Martino difende mettendo le mani addosso ed è la prima squadra per falli commessi. Noi invece siamo quella che subiamo più falli. Spero che gli arbitri facciano giocare a pallacanestro, se non dovesse essere così dobbiamo essere pronti a giocare un basket diverso per non farci innervosire».

All'andata non sono bastati i 33 punti di Ivana Raca perché le avversarie l'hanno spuntata 80-98 con una prestazione più convincente di squadra, con ben cinque giocatrici in doppia cifra, a cominciare dal play italoamericano D'Alie autrice di una clamorosa tripla doppia da 17 punti, 10 rimbalzi e 15 assist, ma anche la lunga Kostowicz lasciò il segno con 20 punti e 12 rimbalzi.

