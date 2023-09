Dentro o fuori, l’Italia deve battere il Cile 

Nessun ripensamento sulle scelte adottate contro il Canada («le rifarei identiche, erano abbastanza obbligate»), ma l'invito a «resettare la mente, riordinare le idee e andare avanti», pensando al Cile, avversario di oggi. Il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha dovuto archiviare in fretta l'inattesa sconfitta con i detentori, arrivati però a Bologna in formazione molto rimaneggiata. L'Italtennis non ha tempo di ripensare alle polemiche, né agli assenti, se per infortunio, esclusione tecnica o per aver respinto la convocazione ma deve guardare avanti. Dall'ambiente azzurro trapela la fiducia del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella squadra e nel capitano non giocatore, anche se andrà chiarito l'equivoco con Fabio Fognini. «Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda, se facessimo finta di nulla non cresceremmo», ha sottolineato Volandri, lodando i suoi, che in campo «hanno dato tutto quello che avevano».

Crescono così le quotazioni di Matteo Arnaldi come primo singolarista, con Lorenzo Sonego come secondo. Lorenzo Musetti avrebbe quindi perso il ballottaggio. Il numero 18 al mondo era colui dal quale ci si attendeva di più viste le assenze di Sinner e Berrettini e invece ha deluso, battuto dallo sconosciuto Gabriel Diallo. Mentre Arnaldi, 22enne di Sanremo esordiente assoluto in Davis, si è ben disimpegnato in doppio con Simone Bolelli, dopo l'indisponibilità di Andrea Vavassori, nonostante la sconfitta finale. La notizia è che il torinese non ha recuperato dal problema alla schiena e quindi resta indisponibile.

Gli errori

Ieri tutti in campo, ma anche un’analisi di cosa è andato storto col Canada. Quella con il Cile, sulla carta più forte del Canada (che ieri ha travolto la Svezia), è una sfida non solo da vincere, ma possibilmente senza concedere set, per evitare sorprese nella corsa ai quarti. Lo stesso con la Svezia, per entrare tra le prime due e volare in Spagna. La squadra di Nicolas Massu ha battuto 3-0 la Svezia ed ha due singolaristi di buon livello, entrambi 27enni. Nicolas Jarry - nipote di quel Jaime Fillol avversario di Corrado Barazzutti nella finale di Santiago del 1976 - 22 Atp, dotato di un gioco magari non tanto vario, ma solido, supportato da un ottimo servizio. E Cristian Garin, numero 103 del mondo, ma che se imbrocca la giornata giusta può ricordarsi di essere salito fino al n.17 nel 2021. Infine, un doppio affiatato con Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vela.

Oggi: ITALIA-CILE (ore 15)

CLASSIFICA

Canada 2 partite 2 vittorie

Cile 1 partita 1 vittoria

Italia 1 partita 1 sconfitta

Svezia 2 partite 2 sconfitte

