Dentro lo zaino le conchiglie rubate al Poetto 

Una giovane coppia di crocieristi tedeschi, con due bambini appresso, è stata scoperta in possesso di circa un chilo di ciottoli e conchiglie raccolte durante un'escursione nella spiaggia del Poetto.

I due sono fermati dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare durante i controlli ai crocieristi in rientro dalle escursioni dalla nave Mein Schiff 2. I due turisti avevano conservato il tutto in due sacchetti di plastica all'interno di uno zaino. Pare che si siano giustificati dicendo che non sapevano fosse proibito raccogliere conchiglie e ciottoli.

La coppia è stata comunque segnalata alla Guardia di Finanza e dovrà pagare una salata sanzione. Da quanto si è appreso i turisti, dopo essere sbarcati dalla nave da crociera e aver visitato il centro della città, hanno deciso di fare tappa anche al Poetto per godere di una giornata di mare. Qui, insieme ai bimbi, hanno raccolto i ciottoli e le conchiglie, che hanno poi infilato in due sacchetti.

Al loro rientro in porto però, prima di imbarcarsi sulla Mein Schiff 2, sono incappati nel controllo da parte degli addetti alla sicurezza dell’Autorità portuale. Conchiglie e ciottoli sono stati sequestrati e verranno riportati nella spiaggia.

Quello di ieri è solo uno dei diversi casi di furto ai danni delle spiagge sarde registrati e sventati durante il controesodo dai porti di Olbia e Porto Torres. Ma si tratta di uno dei primi casi nei quali i responsabili sono crocieristi.

