Dentro la Pinacoteca Serve un’illuminazione per raggiungere l’arte 

«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». Nel prologo del Vangelo di Giovanni, la luce è il principio che rende possibile la vita, che sottrae le cose all’oscurità e le consegna alla conoscenza. È un’immagine antica, che di recente ha trovato una propria declinazione nella Pinacoteca dei Musei nazionali di Cagliari, dove la luce è divenuta parte attiva dell’allestimento, strumento capace di cambiare il rapporto tra le opere e lo sguardo dei visitatori.

A raccontare questo intervento sarà l’architetto Michele Schintu, protagonista domani alle 18, nella sala Ferruccio Barreca dell’ex Regio Museo, di un nuovo appuntamento dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, a cura di Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. L’incontro si inserisce nelle iniziative per i 225 anni dei Musei nazionali di Cagliari e offre l’occasione per comprendere come un progetto illuminotecnico possa trasformare non soltanto la percezione delle opere, ma l’intera esperienza della visita.

Equilibrio

L’intervento compiuto sulla Pinacoteca ha messo insieme restauro, riqualificazione degli spazi, progettazione illuminotecnica e riallestimento, con il coinvolgimento di Alessandro Sitzia, Michele Schintu e Marco Antonio Scanu. Il punto di equilibrio è delicato: la luce deve rendere visibile ma non aggredire, accompagnare lo sguardo senza imporsi. Per questo il progetto interviene anche sui riflessi, sul bilanciamento delle luminanze e sui cromatismi delle pareti, utilizzando tonalità più scure per far emergere le opere e mantenere livelli di illuminamento compatibili con la loro tutela.

La trasformazione riguarda anche il modo in cui il visitatore attraversa il museo. Nuovi setti espositivi, portali d’accesso e una pavimentazione fonoassorbente concorrono a costruire un percorso più fluido e immersivo, nel quale il contenitore architettonico dialoga con le opere. È un cambiamento che trova alcune delle sue espressioni più significative nell’allestimento della collezione d’arte liturgica, distribuita in quattro nuove teche, e nella collocazione del Reliquiario proveniente da San Francesco di Stampace, sospeso al centro dello spazio a doppia altezza della Pinacoteca. L’oggetto si sottrae così alla consueta frontalità espositiva e acquista una presenza diversa, in relazione con il vuoto che lo circonda.

Didattica

Un altro esempio è il retablo di San Cristoforo, per il quale è stato studiato un sistema di video mapping capace di ricostruirne l’aspetto originario, con una funzione anche didattica. La tecnologia non sostituisce l’opera, ma offre al pubblico uno strumento per comprenderne la forma e la storia, restituire contesto, suggerire connessioni, rendere leggibile ciò che il tempo ha trasformato.

La Pinacoteca appartiene alla Cittadella dei Musei, un luogo che occupa il punto più alto di Cagliari e che per secoli è rimasto inaccessibile. Diventata sede museale nel 1993, la Cittadella è stata interessata da interventi che ne hanno progressivamente aperto e valorizzato gli spazi. Il nuovo allestimento si inserisce in questa storia, cercando un equilibrio fra la custodia delle opere e le esigenze di un museo contemporaneo.

Relazione

Ritorna allora, inevitabilmente, la luce di Giovanni, a evocare – certo, su un piano diverso – la possibilità di dare forma e significato a ciò che esiste. Nella Pinacoteca la luce permette all’arte di emergere, ai dettagli di essere osservati e riconosciuti, alla storia di farsi presente. Ci aiuta a vedere le opere e, allo stesso tempo, a stabilire con esse una relazione, quello che dovrebbe essere il compito più profondo di ogni museo: non limitarsi a conservare, ma trovare il modo di tessere un dialogo con coloro che fruiscono dei beni che custodisce.

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