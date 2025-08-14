“Dentro la notizia” Alla guida c’è Nuzzi 

«Laddove ci sarà la notizia, andremo, pronti a raccogliere e approfondire con gli inviati le storie che io e il gruppo degli autori sceglieremo di valorizzare. Storie che avranno tutti i colori della cronaca». È l'impegno di Gianluigi Nuzzi, che dal 1 settembre condurrà “Dentro la notizia”, il nuovo programma di informazione del pomeriggio di Canale 5.

«Ci sarà la cronaca nera, sicuramente - spiega Nuzzi - con tutte quelle declinazioni che impattano sulla vita dei cittadini: penso ai reati informatici, alle truffe agli anziani, alle violazioni delle banche dati».